Kitesurf contro squalo: che brividi per Alex Soto

02/01/2019

Una disavventura che poteva finire in tragedia. Lo specialista do kitesurf, Alex Soto, dominicano che ha intensificato la preparazione in vista dei Giochi Panamericani di Lima 2019, si è scontrato con uno squalo mentre procedeva a velocità sostenuta, nelle acque di Cabarete, centro balneare del suo paese. Come mostra un filmato che ha ripreso l'accaduto, e che sul web sta diventando virale, dopo aver perduto l'equilibrio, Soto è volato in acqua, ma il pescecane non l'ha attaccato, e anzi sembra sia rimasto ferito dopo essere stato colpito dalla tavola di Soto. "Ma io certo non sono andato a verificare - ha commentato - anche se la mia tavola ha riportato parecchi danni".