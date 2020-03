Allenati con Immobile e Candreva: è gratis con adidas

In questo momento le vite di molte persone si sono dovute fermare, ma ciò non vuol dire che non ci si possa continuare a muovere. Ora più che mai è necessario essere creativi nel prendersi cura degli altri e di noi stessi. adidas ha deciso di supportare questo, aiutando l’HOMETEAM a tenere corpo e mente in salute attraverso diverse attività da svolgere a casa. Nel corso delle prossime settimane adidas presenterà esperienze virtuali gratuite sui social e sui canali digitali, per aiutare la community globale a rimanere attiva, praticare mindfulness, imparare e ricercare svaghi ed intrattenimenti. Per affrontare questa sfida insieme, per i prossimi tre mesi adidas offre l’accesso premium gratuito all’app adidas Training e adidas Running a livello globale. Disponibile in 15 lingue diverse, l’applicazione permette l’accesso ai piani di allenamento, ai workout e a oltre 230 esercizi da svolgere a casa, oltre che guide nutrizionali. Qui una selezione di contenuti social realizzati dagli atleti adidas #HOMETEAM:

