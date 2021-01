Alex Zanardi, la moglie: "Fa delle cose ma non sempre, passi avanti e indietro"

TESTIMONIANZA

Dopo la testimonianza della neuropsicologa , arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Alex Zanardi , questa volta per bocca della moglie Daniela Manni: "Lui fa delle cose ma non sempre, ci sono stati momenti in cui quelle cose venivano effettivamente fatte. Ci sono stati passi avanti e passi indietro. Il suo è un percorso molto lungo, speriamo di iniziare finalmente con la riabilitazione, finora abbiamo scherzato". lapresse

Nelle parole raccolte da La Stampa, la moglie di Zanardi spiega la posizione della famiglia: "È una situazione difficile da gestire. Dopo l'incidente ci sono state tante complicazioni. Non voglio ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso spiegare a ognuno di loro. Devo concentrarmi sulle cure, giorno per giorno. Magari fra tre mesi avremo modo di parlare".