Africa Eco Race: grave incidente per Andrea Perfetti

Il pilota e giornalista italiano Andrea Perfetti è rimasto ferito nella settima tappa dell'Africa Eco Race, rally raid in corso in Mauritania. Perfetti è stato coinvolto in un grave incidente. Il quarantanovenne stava facendo rifornimento alla sua moto attraverso un camion e come gli organizzatori hanno comunicato, questo sarebbe stato colpito da uno degli aerei ultraleggeri dell'organizzazione, che in quel momento stava decollando. Il pilota è stato soccorso e portato in elicottero con emergenza all'ospedale di Nouakchot. La tappa è stata neutralizzata per la mancanza del soccorso aereo.