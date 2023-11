Abodi: "Sinner espressione del talento. Ottimisti per Bagnaia"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Intervista esclusiva al ministro per lo sport e i giovani: "La Ducati ci ha ormai abituati ai grandi risultati. Jannik si affermerà definitivamente"

© ansa Andrea Abodi fa i complimenti a Jannik Sinner e alla Ducati per il weekend appena concluso, che ha visto tre moto rosse arrivare sul podio della MotoGP in Qatar e il tennista azzurro arrendersi solo a Nole Djokovic nella ATP Finals: "Ormai Ducati ci ha abituato a grandi risultati, così rischia di diventare un mondiale monomarca... (sorride, ndr). No, in realtà ci sono tante altre case costruttrici che non si rassegnano a essere seconde. Già l'anno scorso Bagnaia si era laureato campione, siamo moderatamente ottimisti perché arrivi l'immediato bis. Quello di Ducati è il segno di una competitività sia sportiva che industriale" le parole nell'intervista esclusiva di Sportmediaset.

Il ministro per lo sport e i giovani, intervistato da Anna Capella, poi passa a Sinner: "Da un lato non piace mai perdere, dall'altro è anche giusto così. Bisogna crescere passo dopo passo e la sua mi sembra una crescita veloce ma non fuori controllo. Domenica è andata in campo una sfida tra passato-presente e presente-futuro: ha vinto Djokovic perché ha messo qualcosa in più, non solo a livello tecnico ma a livello di controllo e psicologico. Jannik avrà tempo e modo per affermarsi definitivamente, è l'espressione migliore del talento che si manifesta in modalità differenti in campo e fuori dal campo: in campo ha massima freddezza, fuori dal campo massima umanità".