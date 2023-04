A Napoli tre giorni di Gran Premio coi Lotteria dei Big e delle Stelle

IPPICA

© ufficio-stampa La 3 giorni del Napoli e di Napoli potrebbe essere anche quella di Agnano, con la possibilità, in caso di scudetto matematico già da domenica, che la squadra sia ospite all'ippodromo lunedì, in occasione del Gran Premio Lotteria che, per tutta la città è storicamente l'evento sportivo per eccellenza, una grandissima festa.

I cavalli saranno comunque protagonisti fin da sabato con la disputa della giornata riservata a gentlemen e amazzoni per crescere la domenica, alla vigilia della grande sfida con batterie e finale del 1° maggio, quando andranno in scena il Gran Premio Regione Campania e, come da tradizione, il Lotteria delle Stelle, ovvero la gara di trotto amatoriale senza frusta del Circuito ippico-benefico delle Stelle, ovvero il gruppo di innamorati del cavallo che accettano di mettersi in gioco, appunto per beneficenza, sostituendosi ai driver professionisti alla guida dei magnifici trottatori.



Saranno in 12 e tra loro anche l'attore Patrizio Rispo, popolarissimo per essere tra i protagonisti, fin dalla prima puntata e senza averne mai saltata una sola, della nota fiction: "Un posto al sole". Ogni guida partecipante si auto-tasserà di 100 euro da devolvere, insieme ai soldi dei biglietti d'ingresso del lunedì e a quelli di altre iniziative collaterali, alla onlus internazionale Shro, organizzazione attiva nella ricerca e nelle cure contro il cancro.

Insomma, Napoli è nel pallone, ma darsi all'ippica può far bene...