NFL: Wilson, una casa in regalo per la festa della mamma

14/05/2019

Russell Wilson, quarterback dei Seattle Seahawks con cui ha vinto il Super Bowl nel 2014, non ha badato a spese e ha lasciato a bocca aperta e senza parole la madre. In occasione della Festa della Mamma, infatti, il 30enne giocatore della NFL ha regalato al genitore una casa. La signora Tammy, in un primo momento incredula, è poi scoppiata a piangere dall'emozione. Il video, pubblicato sul profilo Instagram di Wilson, è diventato presto virale.