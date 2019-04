"Un taglio per l'autismo": testimonial Gianmarco Tamberi

02/04/2019

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale per l'Autismo. Indetta dall'Onu nel 2008, questa ricorrenza è diretta ad alimentare la conoscenza dei disturbi dello spettro autistico e a favorire azioni sociali per promuovere una maggiore inclusione. Gianmarco Tamberi ha contribuito a questa campagna di sensibilizzazione registrando uno spot sociale a favore dell'AGSAS (Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali) dal titolo "Un taglio per l'autismo". Il messaggio, che l'atleta noto come "Halfshave" promuove, è la decisione di radersi la barba a metà e/o adottare tagli di capelli con rasature anche in questo caso parziali, dando così la possibilità anche alle donne di dare il loro contributo. Il coinvolgimento, tramite social e passaparola di familiari, amici, conoscenti e colleghi incoraggia a diventare sostenitori mediante una donazione on line sul sito Autismoperche.it: il fine ultimo della campagna, infatti, è finanziare progetti di inclusione nel lavoro di persone adulte affette da autismo.