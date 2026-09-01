'Un libro sotto le stelle': grande successo per la XXII edizione,  protagonista l'atleta paralimpico OneyTapia

Dal 28 al 30 agosto, la rassegna è approdata per la prima volta a Vietri sul Mare, presso l’ormeggio Marina di Vietri di Travelmar, registrando il tutto esaurito per tutti e tre gli appuntamenti. Una scelta che ha unito la forza della cultura alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della Costiera Amalfitana. La serata conclusiva del 30 agosto ha acceso i riflettori su inclusione, legalità, accessibilità e solidarietà, con gli interventi di Ciro Corona, presidente della Cooperativa Sociale (R)esistenza di Scampia, e Amleto De Vito, ideatore del progetto “Il Cuore di Adele”, dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Il tema dell’inclusione è stato quindi approfondito con Carmine Mellone, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Campania, Dino Angelaccio, esperto di accessibilità del Ministro per le Disabilità, e Oney Tapia, autore del libro presentato e protagonista dello sport paralimpico. Con La luce oltre la siepe, Oney Tapia ha portato sul palco la propria esperienza di vita e di sport, trasformandola in una testimonianza di forza, resilienza e capacità di guardare oltre gli ostacoli. Il libro diventa così un invito a non fermarsi davanti ai limiti, reali o percepiti, e a cercare sempre una nuova prospettiva, proprio come quella “luce” evocata nel titolo. La sua storia personale e sportiva ha offerto al pubblico una riflessione autentica sul valore dell’inclusione, sulla determinazione e sulla possibilità di trasformare le difficoltà in nuove opportunità.