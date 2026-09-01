'Un libro sotto le stelle': grande successo per la XXII edizione,  protagonista l'atleta paralimpico OneyTapia

Quattro appuntamenti, altrettanti sold out e un pubblico partecipe: si chiude con un bilancio positivo la XXII edizione di “Un Libro Sotto le Stelle”, rassegna nazionale libraria edita e organizzata dall’Associazione Meridiani – APSSD, in collaborazione con il Circolo Velico Stabia e Travelmar. La manifestazione, che ha fatto tappa per la prima volta a Vietri sul Mare, ha proposto negli ultimi appuntamenti un programma capace di unire letteratura, attualità, teatro, memoria, inclusione e impegno civile, trasformando ogni presentazione in un momento di confronto con il pubblico.
Il percorso finale della rassegna è iniziato il 27 agosto, a bordo del traghetto Acquarius di Travelmar, con partenza dal Porto Turistico Masuccio Salernitano verso Positano, dove è stato presentato A(r)marsi con cinque ciottoli di don Roberto Faccenda, edito da San Paolo Edizioni. Una serata dedicata alla fede, all’amore e alla rinascita, con le letture di Elena Battipaglia e il dialogo con l’autore affidato al giornalista e opinionista Alessio Iannicelli. Presenti, tra gli altri, il Consigliere regionale Franco Picarone, il Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno Giovanni Calvelli, il Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, il Primo Dirigente della Polizia Stradale di Napoli Stefano Macarra, il Presidente del Circolo Velico Stabia Giuseppe Esposito e il Presidente nazionale Onmic Vincenzo Siano.
Dal 28 al 30 agosto, la rassegna è approdata per la prima volta a Vietri sul Mare, presso l’ormeggio Marina di Vietri di Travelmar, registrando il tutto esaurito per tutti e tre gli appuntamenti. Una scelta che ha unito la forza della cultura alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della Costiera Amalfitana. La serata conclusiva del 30 agosto ha acceso i riflettori su inclusione, legalità, accessibilità e solidarietà, con gli interventi di Ciro Corona, presidente della Cooperativa Sociale (R)esistenza di Scampia, e Amleto De Vito, ideatore del progetto “Il Cuore di Adele”, dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Il tema dell’inclusione è stato quindi approfondito con Carmine Mellone, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Campania, Dino Angelaccio, esperto di accessibilità del Ministro per le Disabilità, e Oney Tapia, autore del libro presentato e protagonista dello sport paralimpico. Con La luce oltre la siepe, Oney Tapia ha portato sul palco la propria esperienza di vita e di sport, trasformandola in una testimonianza di forza, resilienza e capacità di guardare oltre gli ostacoli. Il libro diventa così un invito a non fermarsi davanti ai limiti, reali o percepiti, e a cercare sempre una nuova prospettiva, proprio come quella “luce” evocata nel titolo. La sua storia personale e sportiva ha offerto al pubblico una riflessione autentica sul valore dell’inclusione, sulla determinazione e sulla possibilità di trasformare le difficoltà in nuove opportunità.
A tutti gli autori protagonisti degli incontri è stata consegnata la targa in ceramica realizzata dal maestro Antonio Solimene, erede della grande tradizione ceramica vietrese. La creazione, scelta come opera simbolo di questa edizione, ha rappresentato anche uno dei fili conduttori della presenza della rassegna a Vietri sul Mare ed ha contribuito a creare un ideale legame tra cultura, letteratura e identità del territorio. “Un Libro Sotto le Stelle” saluta così il suo pubblico dopo quattro serate sold out, confermando una formula capace di mettere in dialogo libri, persone, territorio e valori, e dà appuntamento al 2027 per la XXIII edizione.