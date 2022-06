Vmoto, Jorge Lorenzo protagonista nello spot tv sulle reti Mediaset

mobilità elettrica

Il brand premium nella mobilità elettrica urbana e il campione del mondo di MotoGP assieme

Vmoto, brand premium nella mobilità elettrica urbana, ancora una volta “stacca tutti in partenza” con una nuova attività di comunicazione on air in tv. Il pluricampione del mondo Jorge Lorenzo è il protagonista dello spot Vmoto in onda sulle principali reti Mediaset per due intere settimane. Per chi di vittorie se ne intende, la sfida più grande è anche quella di riuscire a sensibilizzare tutti coloro che si muovono ogni giorno in città verso una scelta più sostenibile; fuori dalla routine della vita moderna, attraverso l’esperienza unica e divertente della guida elettrica su due ruote. © instagram

Nello spot, oltre a vedere alcuni veicoli della gamma Super Soco, scopriamo la versione personalizzata Jorge Lorenzo, l’esclusivo scooter CUmini in livrea speciale dedicato proprio al pluricampione del mondo. Scooter e moto Supersoco del brand Vmoto sono in vendita negli oltre 150 concessionari presenti sul territorio.

Veicoli prestazionali di qualità, insieme a fattori contingenti come il rincaro dei carburanti e la ripartenza degli incentivi statali, hanno visto il brand Vmoto crescere d’interesse sia in Italia che in Europa sempre più attente al tema ambientale.

Graziano Milone, Presidente di Vmoto per la strategia e lo sviluppo del business e Chief Marketing Officer si è detto “elettrizzato” all’idea di vedere per la prima volta in TV uno spot Vmoto dedicato alle due ruote targate.