Valentino Rossi guarda alla 24 Ore di Le Mans: il Dottore proverà un'Hypercar nei rookie test del WEC

“Sono emozionato di poter provare l’Hypercar. Cercavamo una data da molto tempo e finalmente siamo pronti per scendere in pista. Grazie mille alla BMW M Motorsport per questa opportunità. Per me, le Hypercar sono la MotoGP delle corse di prototipi - ha spiegato Rossi -. Mi sono preparato nel simulatore della BMW M Motorsport e ho già avuto una prima impressione, ma domenica in Bahrein con la macchina vera sarà ancora più emozionante. Sono molto curioso di vedere il mio potenziale con questo prototipo”.