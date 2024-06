Superbike, Round Misano: Iannone con casco speciale per pace e diritti

SUPERBIKE

L'idea, condivisa con il designer e amico Andrea Adamo, per dare voce a un messaggio di pace, rispetto, uguaglianza e fratellanza globale

Iannone, un casco per la pace e i diritti umani





Andrea Iannone, in occasione del Pirelli Emilia-Romagna Round presso il Misano World Circuit, prima gara italiana del campionato WorldSBK, da oggi scenderà in pista indossando un casco speciale. L'idea nasce da Iannone, condivisa poi con il designer e amico Andrea Adamo, per dare voce a un messaggio di pace, rispetto, uguaglianza e fratellanza globale oggi così necessario.

L'estetica e la grafica del casco Nolan X-804 sono firmate dal designer Andrea Adamo e realizzate da Starline Designers. Al simbolo della pace si unisce il colore del 'nudo universale', cifra peculiare di Andrea Adamo, che esplode poi nelle tonalità dell'arcobaleno.

Sul retro, Andrea Iannone sceglie la frase "Only one race, human race" ispirata a "Io appartengo all'unica razza che conosco: la razza umana", affermazione che il celebre fisico Albert Einstein pronunciò nel 1933 quando, per scappare alle persecuzioni razziali, arrivò negli Stati Uniti.

Il pilota numero 29 sarà impegnato a bordo della sua Ducati Panigale V4-R da venerdi' al Misano World Circuit per uno degli appuntamenti più attesi della stagione.