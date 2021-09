Superbike, round Jerez: Razgatlioglu fa doppietta e stacca Rea

DOPPIETTA

Il turco della Yamaha si aggiudica entrambe le gare in Spagna, il britannico della Kawasaki non va oltre un secondo ed un quinto posto e scivola a -20 in classifica generale



Domenica perfetta per Toprak Razgatlioglu in Superbike. Nel round di Jerez, il turco si aggiudica sia gara 1 che gara 2 e compie un fondamentale passo in avanti in classifica generale: il rivale per il Mondiale, il britannico della Kawasaki Jonathan Rea, vive infatti una giornata complicata e non va oltre la seconda e la quinta posizione e scivola a 20 punti dal pilota della Yamaha. Buon doppio quarto posto per Andrea Locatelli.

Il round di Jerez in Superbike rischia di rivelarsi fondamentale per l'assegnazione del titolo 2021: con una domenica perfetta, Toprak Razgatlioglu fa doppietta e stacca nettamente in classifica generale Jonathan Rea, che vive una giornata complicata, soprattutto in gara 2, e vede allontanarsi il rivale per il Mondiale. Con le due prove compattate nella stessa giornata, conseguenza della cancellazione della Superpole Race per via della morte di Dean Berta Viñales, il turco conquista 50 punti in poche ore, rifilandone ben 29 di distacco al britannico della Kawasaki, arrivato in Spagna ad un solo punto dal pilota della Yamaha.

In gara 1 va in scena il duello tra i due contendenti al titolo 2021, con Razgatlioglu che regola Rea e si porta a +6 in classifica generale. Dietro, a completare il podio, Scott Redding, che anticipa un sfortunato Andrea Locatelli, che vede sfumarsi due terzi posti proprio negli ultimi metri. In gara 2, arriva il vero tracollo del britannico della Kawasaki, che sbaglia tanto in staccata e in curva e crolla, non andando oltre il quinto posto. Razgatlioglu, invece, deve lottare fino alla fine per avere ragione di Redding, con Locatelli che perde nuovamente il podio in favore di Bautista. Un successo che proietta il turco a 449 punti in classifica, 20 in più di Jonathan Rea: quasi una gara di vantaggio ad appena tre round dalla fine del Mondiale.