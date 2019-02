Superbike Phillip Island, Bautista vince anche la Superpole Race

24/02/2019

Alvaro Bautista replica il successo di Gara 1 e conquista anche la Superpole Race a Phillip Island, p rima gara sprint della storia della Superbike . Lo spagnolo ha portato al trionfo la sua Ducati Panigale V4 R dopo un bel duello con il campione in carica Jonathan Rea , che non si è risparmiato nei 10 giri previsti, ma che alla fine ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Sul podio anche l'altra Kawasaki di Haslam , 6° Melandri con la Yamaha.

Dopo essersi tolto la soddisfazione del trionfo al debutto in sella a una derivata di serie, il pilota di Toledo è anche riuscito nell'impresa di scrivere per primo il suo nome nell'albo d'oro del nuovo format, introdotto quest'anno con l'obiettivo di rendere più incerti i weekend di gare. Incertezza che Bautista ha spazzato via, confermando la forza della sua Panigale e regolando ancora Johnny Rea, nonostante il nordirlandese abbia spremuto al massimo la sua ZX-10RR, senza badare al risparmio gomme.



Sul podio, ma con distacco consistente, anche il neo acquisto Kawasaki, Leon Haslam, che si è tenuto alle spalle la coppia di Yamaha ufficiali formata da Lowes e Van der Mark, a loro volta seguite dalle R1 del team GRT di Melandri e Cortese. Buon 8° posto per Rinaldi con la Ducati del team Barni, ancora male Chaz Davies con l'altra Ducati ufficiale, solamente 10° davanti alla BMW di Sykes.