Superbike, Imola: maltempo e pista non sicura, annullata gara-2

11/05/2019

Condizioni della pista che sembrano essere complicate già prima della partenza ufficiale di gara-2, prevista per le 14. Si decide di posticipare l’inizio della gara di 30 minuti, ma la pioggia non diminuisce mai veramente di intensità e anche gli interventi in pista per provare a rendere il circuito di Imola il più asciutto possibile non sono sufficienti in una situazione come quella odierna. Bautista, Davis, Rea e gli altri big testano le curve di Imola a bordo delle safety car, con lo spagnolo subito convinto di non correre a causa della vicinanza dei muri del tracciato che mettono in pericolo la sicurezza dei pericoli. In accordo con la direzione di gara si sceglie comunque di far provare la pista a tutti i piloti in moto, con la partenza che così viene prevista per le 15.15. Bautista conferma le proprie sensazioni negative e anche altri piloti si uniscono ai timori dello spagnolo. La decisione finale è quella di privilegiare la sicurezza dei protagonisti della Superbike: gara-2 annullata e fine settimana che si conclude con il successo in gara-1 nella giornata di sabato di Rea, davanti proprio a Bautista. In classifica generale al comando c’è sempre lo spagnolo della Ducati con 263 punti, alle sue spalle lo stesso Rea su Kawasaki a quota 220.