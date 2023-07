Superbike, GP di Imola: Bautista domina gara-1

SUPERBIKE

17a vittoria in 19 gare stagionali per il campione del mondo, inarrestabile con la sua Ducati, che ora vola a 98 punti di vantaggio. Razgatlıoğlu e Rea salgono sul podio

© Getty Images Il GP d'Italia della Superbike non scalfisce il dominio assoluto di Alvaro Bautista, che trionfa a Imola con la sua Ducati. Dopo una prima parte di gara-1 molto equilibrata, lo spagnolo scalza Razgatlıoğlu e lo stacca nettamente per vincere in solitaria e centrare la 17a vittoria in 19 gare stagionali. Il turco chiude secondo davanti a Jonathan Rea, scivolando ulteriormente indietro nel Mondiale: Bautista guida con 98 punti di vantaggio.

17 vittorie (record della Sbk eguagliato), un secondo posto e un ritiro. Alvaro Bautista continua a dominare la Superbike in una stagione da sogno, e fa sua la gara-1 del GP d'Italia a Imola. Sul circuito romagnolo, che torna nel calendario dopo quattro anni, lo spagnolo della Ducati precede Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki), non risentendo minimamente delle limitazioni ai giri-motore (250 in meno) imposte dalla Fim. Il turco partiva in Superpole, dopo aver preceduto di 50 millesimi Locatelli e di 103 millesimi Bassani, ma non parte sicuramente bene: Toprak scivola fino al quarto posto, con Locatelli a guidare inizialmente la corsa. Razgatlıoğlu e Bautista risalgono la classifica a braccetto, portandosi in prima e seconda posizione, e scappano dal resto del gruppo insieme a Rea, che scattava settimo. Dopo un errore del campione del mondo, il terzetto si ricompone e inizia il grande duello tra il turco e lo spagnolo: Toprak si difende con la sua Yamaha, mettendo la moto di traverso e rispondendo a ogni attacco dell'avversario. Il momento decisivo arriva a otto giri dal termine, col sorpasso di Bautista nell'ultimo settore. Qui ha il via la fuga in solitaria del ducatista, che lascia sul posto il secondo del Mondiale e guadagna costantemente, fino a superare i quattro secondi di margine. Dietro di lui le posizioni si cristallizzano fino all'arrivo, col calo di Bassani. Vittoria netta per Alvaro Bautista, che precede sul podio Razgatlıoğlu e Rea: top-5 per Locatelli e Rinaldi con l'altra Ducati, con Petrucci, Bassani, Baz, Lowes e Redding nella top-10. Alvaro Bautista allunga di nuovo nel Mondiale, volando a 382 punti, +98 su Razgatlıoğlu (284). Più staccato Locatelli (188), che si vede avvicinare da Rea (179).