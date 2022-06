Superbike: Bautista domina gara-1 del round di Misano e vola nel Mondiale

SUPERBIKE MISANO

Lo spagnolo della Ducati anticipa nettamente Rea e consolida la vetta della classifica. Out Razgatlioglu, sul podio anche Rinaldi

Il sabato di Superbike a Misano sorride ad Alvaro Bautista: lo spagnolo della Ducati vince gara-1 del round dell'Emilia-Romagna, sorpassando nella seconda parte il britannico della Kawasaki Jonathan Rea e consolidando così la vetta della classifica. Un problema tecnico, invece, costringe il campione in carica, il turco Toprak Razgatlioglu con la Yamaha, al ritiro: sul gradino più basso del podio sale allora Michael Rinaldi.

© italyphotopress

La prima metà di gara-1 del Round di Misano di Superbike è pura illusione: Alvaro Bautista domina gli ultimi giri e regala alla Ducati la vittoria in casa nella prima prova del Gp dell'Emilia-Romagna. Lo spagnolo, capace di conquistare la pole in mattinata, a lungo resta a duellare con il campione in carica Toprak Razgatlioglu alle spalle di Jonathan Rea, poi si scrolla di dosso il turco, attacca il britannico e, dopo il sorpasso, impone un ritmo che il pilota della Kawasaki non riesce a sostenere. All'arrivo, dunque, è trionfo per Bautista, che centra la quinta vittoria stagionale e il decimo podio in altrettante gare, considerando anche le Superpole Race. Vittoria importante, che consente allo spagnolo di salire a 186 punti e portarsi a +22 proprio su Jonathan Rea. Una gara-1 da dimenticare, invece, per Toprak Razgatlioglu: il campione del mondo in carica resta dietro la coppia di testa, poi è costretto al ritiro a causa di un problema tecnico alla sua Yamaha. Il turco resta così a quota 109 e scivola a -77 da Bautista. Il terzo posto di giornata se lo prende Michael Ruben Rinaldi, che regala così la doppietta sul podio alla Ducati. Buon quarto posto per Axel Bassani.