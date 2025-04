Superbike: Locatelli vince gara-2 ad Assen, Bulega ancora fermato da un problema tecnico

LA GARA

Tanta caparbietà e un po’ di fortuna: Andrea Locatelli trova la prima vittoria in Superbike in gara-2 ad Assen, approfittando del ritiro del leader Bulega a due giri dalla fine. In avvio Bautista parte molto bene e gira davanti a tutti alla prima curva, con Razgatlioglu (in pole position) che invece viene sopraffatto dalle due Yamaha di Gardner e Locatelli. Fin dalle prime battute parte invece la rimonta di Bulega, partito undicesimo a causa del problema tecnico nella Superpole Race (vinta da Razgatlioglu). Dopo sei tornate Bulega sorpassa al quarto posto proprio il suo diretto rivale in Campionato, con il turco che accusa il colpo e cede la posizione anche a Sam Lowes. Al giro sette Locatelli passa al comando con un attacco su Bautista, ma anche il compagno di squadra dello spagnolo ne approfitta per portarsi già in seconda posizione. A undici giri dalla fine il recupero di Bulega è completato: sorpasso al “curvone” sul connazionale Locatelli e prima posizione presa di forza. Nel frattempo Razgatlioglu continua a soffrire, scivolando in settima posizione con Bassani che sale in sesta. A due giri dalla fine ecco che arriva il colpo di scena: altro problema tecnico per Bulega (dopo quello in Superpole Race) e numero 11 che deve ritirarsi quando la vittoria sembrava in pugno. Ne approfitta quindi Locatelli, che va a prendersi in solitaria il primo successo in carriera. Completano il podio Bautista e Gardner, con due Yamaha nelle prime tre posizioni. Termina la gara all’ottavo posto Razgatlioglu, che guadagna comunque qualche punto sul suo diretto rivale: ora Bulega ha 21 punti di vantaggio sul turco della Bmw, 136 contro 115.