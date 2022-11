Superbike, Bautista chiude con una doppietta a Phillip Island

ROUND AUSTRALIA

Lo spagnolo della Ducati si impone nella Superpole Race e nella gara-2, ultimi atti della stagione

© Getty Images Si è chiuso nel segno di Alvaro Bautista il Mondiale Superbike 2022. Lo spagnolo della Ducati, fresco di titolo iridato, ha vinto sia la Superpole Race, sia gara-2 del round finale di Phillip Island. In Australia, Bautista ha preceduto Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki) nella corsa breve, mentre nella seconda, terminata con una bandiera rossa a causa della caduta di Fores e Laverty, si è imposto sulla coppia in verde composta dallo stesso nordirlandese e da Alex Lowes, con il turco ai piedi del podio.

Vedi anche superbike Superbike, Rea vince gara-1 a Phillip Island Per quanto riguarda gli italiani, due quinti posti per Andrea Locatelli (Yamaha) con Michael Rinaldi (Ducati) settimo in gara-2. In classifica generale, Bautista ha guardato tutti dall'alto in basso con 601 punti, con Razgatliuoglu secondo con 529 e Rea terzo con 502. Quarto Rinaldi, quinto Locatelli e settimo il sorprendente Axel Bassani.

“Cosa posso dire: sono veramente felice di aver chiuso la stagione così, regalando una grande soddisfazione a tutto il team Aruba.it Racing – Ducati. Credo che quella in Superpole Race sia stata una delle vittorie più belle per me in Superbike. In griglia ho parlato con Giulio (Nava, ndr) e ho chiesto di mettere la slick. Avevo fiducia anche se dopo il warmup lap mi è venuto qualche dubbio. Sono troppo vecchio per queste cose, ho una famiglia meravigliosa, magari la prossima volta ci penso due volte. Scherzi a parte, è stata una domenica meravigliosa. Adesso torniamo a casa ma i festeggiamenti non sono finiti. Che stagione”, le parole di Bautista.