Superbike a Portimao, Bautista vince gara-2 davanti a Rea

Dopo gara-1 e Superpole race, Alvaro Bautista si prende la rivincita su Jonathan Rea e vince in volata gara-2 a Portimao (round Portogallo) nonostante il dolore alla spalla che si porta dietro dagli Stati Uniti, Il pilota Kawasaki, leader del mondiale, chiude comunque secondo e soddisfatto davanti a Toprak Razgatlioglu. Rea rimane avanti di 91 punti in classifica su Bautista, più accesa la lotta per il terzo posto (per ora di Lowes, che ha chiuso quarto a Portimao) con sette piloti in 45 punti.