Razgatlioglu domina in Repubblica Ceca: terza tripletta e allungo Mondiale

Superbike

Il turco in sella alla Bmw vince Gara-1, Superpole Race e Gara-2 portando il margine di vantaggio in classifica su Bulega a 64 punti

© Getty Images Dominio totale di Toprak Razgatlioglu nel weekend di Superbike in Repubblica Ceca: sul circuito di Most il turco cala il tris trionfando in tutte le gare di sabato e domenica, lasciando soltanto le briciole agli avversari. Il pilota Bmw allunga nel mondiale su Niccolò Bulega (+64), secondo in Superpole Race e Gara-2 ma sesto al sabato. Due cadute e un quarto posto per uno sfortunato Bautista, Petrucci e Iannone a podio in Gara-1.

Storica tripletta per Toprak Razgatlioglu, la terza consecutiva. Il weekend del turco inizia subito alla grande nel circuito di Most, con la Superpole e una Gara-1 da assoluto protagonista al sabato: dominio totale e svariati secondi di vantaggio sulla coppia inseguitrice, composta dai due italiani Petrucci (secondo) e Iannone (terzo). I due piloti Ducati clienti danno vita a una bella lotta per il secondo gradino del podio, con Danilo che riesce a spuntarla. Più attardate invece le due moto ufficiali di Borgo Panigale: Bautista chiude in quarta posizione, sesto posto invece per il primo inseguitore in campionato di Razgatlioglu Niccolò Bulega, anche a causa di problemi con la gestione gomme.

La domenica si apre con la doppietta nella Superpole Race, archiviata dopo qualche tornata di battaglia con Bulega e Bautista. I due piloti della Ducati Aruba iniziano a sfidarsi per il secondo posto, con lo spagnolo che finisce a terra dopo un attacco estremamente aggressivo che porta anche nella ghiaia il suo compagno di squadra: Bulega riesce comunque a chiudere in seconda posizione, mentre sul terzo gradino del podio sale un solido Alex Lowes. Ancora bene Danilo Petrucci, quarto all’arrivo, mentre Iannone transita in settima posizione.

Il tris è servito invece in Gara-2: pronti via e alla prima curva arriva un harakiri Ducati, con l’incidente causato (involontariamente) da Petrucci che travolge Bautista e porta in ghiaia anche Iannone. Davanti Bulega cerca di fare ritmo e staccare Razgatlioglu, ma il turco a 18 giri dalla fine saluta la compagnia e inizia a scappare via. Le prime due posizioni si cristallizzano, ma la lotta per il terzo gradino del podio si accende: van der Mark viene ripreso e sorpassato da Locatelli, con Gardner sornione a osservare subito dietro. Razgatlioglu, praticamente mai inquadrato, passa sotto la bandiera a scacchi davanti a tutti, chiudendo un weekend praticamente perfetto con il decimo successo consecutivo. Sul podio, come in Gara-1, due italiani: Bulega e Locatelli. Bella gara per Rea, sesto, e Iannone, ottavo in rimonta. Razgatlioglu allunga a +64 punti in classifica su Bulega e a +104 su Bautista.