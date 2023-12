Andrea Iannone torna ufficialmente pilota: scaduta la squalifica

Andrea Iannone ha messo fine a un periodo lungo e difficile seguito alla squalifica per doping. Il pilota di Vasto ha festeggiato sui social la sua ritrovata "libertà" e ora è pronto a debuttare nel Mondiale Superbike 2024 con la Ducati del team Go Eleven . "Dopo 4 lunghi e difficili anni, da oggi sono di nuovo libero. Buona fortuna a me!", ha scritto Iannone su Instagram.

