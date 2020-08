Superbike, Spagna: superpole per Redding

Scott Redding scatterà davanti a tutti dopo un bellissimo duello con Jonathan Rea e Tom Sykes. La prima sessione di Superpole in occasione della ripresa del Campionato del Mondo Superbike ha regalato tantissime emozioni sotto il caldo torrido del Circuito de Jerez-Angel Nieto. Nel round di Spagna la pole position va per soli 34 millesimi a Redding (ARUBA.IT Racing - Ducati) mentre il leader della classifica Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) è solo 14°. Redding si mette alle spalle il cinque volte campione del mondo e portacolori Kawasaki Jonathan Rea (Kawasaki WorldSBK Official Team), che all'ultimo tentativo sale fino al secondo posto. Il nordirlandese è il più veloce in pista fino a metà del proprio ultimo giro lanciato prima di rallentare consentendo così a Redding di festeggiare la sua pole position numero 1 nel WorldSBK. Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) partirà dalla terza casella. La prima fila quindi è tutta britannica. Si tratta di una prima volta assoluta a Jerez.