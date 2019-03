Sorriso Floersch: torna in pista a Monza 106 giorni dopo l'incidente di Macao

07/03/2019

Sophia Floersch è nata per la seconda volta. Centosei giorni dopo il terribile schianto di Macao in F3, la giovane tedesca si è rimessa tuta e casco ed è tornata in pista a Monza per i test di Formula 3 Europea. "Una grande emozione", ha gioito la 18enne che culla sempre il sogno di arrivare in F1. L'incidente bruttissimo in cui ha rischiato la vita è alle spalle e il suo sorriso è tornato a splendere.