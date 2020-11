Sorriso Ferrari in Bahrain: titolo in LMGTE AM

FIA WEC

François Perrodo, Emmanuel Collard e il pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT, Nicklas Nielsen, si sono aggiudicati il FIA Endurance Trophy nella classe LMGTE Am assieme ad AF Corse, primo nella classifica riservata ai team. Il risultato è arrivato grazie al secondo posto ottenuto nella 8 Ore del Bahrain, ultima gara della Season 8 del FIA World Endurance Championship. Nella classe LMGTE Pro, la terza posizione di Davide Rigon e Miguel Molina mitiga in parte la delusione per lo sfortunato esito della rincorsa al titolo da parte di James Calado, condizionata da un contatto con una vettura doppiata.

Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT: “La vittoria del FIA Endurance Trophy nella classe LMGTE Am per AF Corse e i piloti Nielsen, Perrodo e Collard, è un premio per la grande stagione disputata dalla squadra in una categoria molto competitiva e combattuta. L’equilibrio e la presenza di molti equipaggi ha reso il campionato avvincente e difficile. Per vincere i titoli era necessario non sbagliare quasi nulla e il risultato di oggi conferma la grande preparazione di AF Corse per questo tipo di gare. Sono anche felice della prestazione offerta da Nicklas Nielsen in una gara così impegnativa. Mi fa piacere che il palmares di Ferrari venga arricchito da due trofei che mancavano nella bacheca”.