Battocletti regala all'Italia la prima vittoria nei 5000 donne degli europei a squadre

Nella seconda giornata dei campionati europei a squadre in corso di svolgimento a Madrid, Nadia Battocletti non tradisce certamente le aspettative e domina senza alcun problema una gara molto tattica dei 5000 metri donne, con un velocissimo ultimo giro corso sotto i 58 secondi, grazie al quale chiude con un tempo finale di 15'56"01 davanti alla spagnola Marta Garcia seconda in 15'58"53, regalando alla squadra azzurra di cui è anche capitana i primi 16 punti di bottino pieno per la classifica della competizione.