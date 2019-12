Rossi vola nelle qualifiche di Abu Dhabi: “E ora tanti sorpassi”

12 ORE DEL GOLFO

di

SIMONE REDAELLI

Valentino Rossi non è venuto ad Abu Dhabi in gita con il fratello Luca e Uccio e l’ha dimostrato in qualifica alla 12 Ore del Golfo. Settima posizione assoluta e secondo di classe GT3 PA al volante della Ferrari 488 GT3 Evo del team Kessel davanti a tanti piloti che lo fanno di mestiere: 2:11.128 la media dei tre tempi. Vale, naturalmente, è stato il più veloce e ha fermato il cronometro sul 2:09.589. La testa da campione fa la differenza, l’approccio è lo stesso di un weekend di gara del Motomondiale. Ore alla telemetria con gli ingegneri per cercare di sistemare qualsiasi dettaglio: dal venerdì al sabato il miglioramento è stato di quasi un secondo. Rossi in pista per la 12 Ore del Golfo











Ad Abu Dhabi il pesarese si è messo al volante della Ferrari del team Kessel per libere e qualifiche

















Ultime gallery Vedi tutte

Per la cronaca, la pole position è stata firmata dalla la Mercedes GT3 AMG numero 48 di HTP Motorsport con il tempo medio di 2:09.066, davanti alla Lamborghini Huracan GT3 EVO ProAm di Barwell Motorsport e all'Audi R8. Quindicesima posizione per Loris Capirossi con l’altra Ferrari 488 GT3 Evo del team Kessel.

“Ho girato forte. Ho fatto il dodicesimo tempo assoluto con tanti piloti pro e gold e quindi è un ottimo risultato”, il commento del Dottore. Adesso la testa è già alla gara: “Sarà dura e i sorpassi saranno la parte determinante perché ci sarà molto traffico in pista. Ho provato uno stint lungo questa mattina e mi sono sentito a mio agio”

Bene anche Luca Marini che alla prima vera esperienza con una GT ha dimostrato di non sfigurare: “Le sensazioni sono positive, ma si può migliorare ancora molto. Le differenze rispetto alla moto? Sicuramente la frenata, sono diversi i riferimenti e serve anche tanta forza sul pedale. Poi nei tratti veloci mi manca ancora un po’ di fiducia, ma km dopo km vedo dei miglioramenti e ho più feeling”.

Soddisfatto pure Alessio Salucci, per tutti Uccio, che in qualifica ha chiuso in 2:12.384: “Ho trovato un po’ di traffico, avrei potuto fare anche 11:5 ma va bene così. La macchina era perfetta, con le temperature più basse e qualche modifica di assetto volava”. Ora c’è la gara: “Mi sono allenato molto e non sono preoccupato dalla tenuta fisica”.