Rally del Giappone: primo titolo iridato per Neuville, alla Toyota il titolo Costruttori

Praticamente nelle stesse ore in cui Max Verstappen metteva al sicuro il suo quarto titolo, ma ad un intero oceano (Pacifico) di distanza, Thierry Neuville ha conquistato in Giappone il primo titolo di campione del mondo rally WRC di una lunga e non sempre fortunata carriera, che lo ha visto per ben cinque volte vicecampione del mondo e per tre volte terzo. Una sorta di premio alla carriera, verrebbe da dire, pienamente meritato dal trentaseienne pilota belga e sancito - al via dell'ultima tappa del tredicesimo del Rally del Giappone - dall'uscita di scena per incidente del suo compagno di squadra nel team ufficiale Hyundai di Ott Tanak (lui stesso campione del mondo nel 2019), che si trovava al comando ed era l'unico ancora in grado di contendere il titolo a Neuville, anche se con chances ancora più limitate di quelle con le quali Lando Norris poteva impedire a Verstappen di fare poker a Las Vegas. Per Neuville quest'anno due sole vittorie ma di grande prestigio: Montecarlo e Acropolis. Il ritiro di Tanak nel tredicesimo e ultimo appuntamento del Mondiale è costato carissimo alla Casa coreana che ha perso il titolo Costruttori a vantaggio della Toyota. Con Verstappen e con Neuville, dal 2021 navigato dal fido connazionale Martijn Wydaeghe festeggia tutto il Benelux. Non bisogna neanche dimenticare che il nuovo (vecchio) campione del mondo olandese della Formula 1 ha anche la cittadinanza belga per parte di mamma.