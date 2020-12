"Non smettere mai di sognare": gli auguri di Car&Vintage

Non smettere mai di sognare: questo il messaggio lanciato da Car&Vintage per festeggiare il Natale. La piattaforma social dedicata all'automotive e non solo ha realizzato un video, in collaborazione con Kessel, in cui una guardia della sicurezza nella notte della vigilia sogna di mettersi alla guida di una Ferrari 275 GTB. Un video appassionante e coinvolgente per celebrare la magia del Natale e una colonna sonora realizzata appositamente da Kavinsky dal titolo Nightcall.