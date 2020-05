Motori, Alonso chiama Valentino: "Corri a Le Mans con me"

L'INVITO

Fernando Alonso e Valentino Rossi insieme sul mitico "circuit de La Sarthe" per correre la 24 ore di Le Mans? Sarebbe un sogno per moltissimi amanti del motorsport. A lanciare la proposta è stato direttamente lo spagnolo, nel corso di una diretta Instagram: "Correre a Le Mans? Direi a Valentino di farlo, perché è un'esperienza per la vita. È una gara che devi preparare bene, serve estrema professionalità e molto competitività. Non è solo resistenza, non hai un momento di relax. Devi lavorare anche mentalmente, perché ci sono momenti in cui ti senti giù e devi saperlo accettare, devi curare l'alimentazione, riposare bene...È bello, ma devi anche lavorare sodo".

Rossi in passato aveva più volte confessato di essere tentato da questa gara leggendaria e avere al suo fianco un maestro come l'ex Ferrari, che l'ha corsa e vinta due volte, potrebbe essere uno stimolo ulteriore. Il futuro di Vale in MotoGP, d'altronde, è ancora in bilico: nel 2021 avrebbe un contratto garantito con la Yamaha Petronas, ma tutto dipenderà dai suoi risultati e dalle sue sensazioni in un 2020 che finora è stato tutto fuorché ordinario. Alonso, dal canto suo, ha dichiarato di avere già le idee abbastanza chiare sul suo futuro, nonostante lo stop forzato di questi mesi: "So già più o meno cosa farò nel 2021, spero di poterlo annunciare molto presto".