Motocross: muore pilota nel Pesarese, ferito il padre di Dovizioso

26/05/2019

Mazzola era originario di San Donà di Piave (Venezia). L'incidente è avvenuto sabato sera, ma la Federazione Motociclistica Italiana lo ha reso noto oggi. "Grave incidente a Cavallara nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato italiano senior di motocross. Nel corso del primo giro di una manche, il pilota Raffaele Mazzola è caduto in un salto. Immediato l'intervento del personale sanitario che è prontamente intervenuto e gara subito interrotta - si legge nella nota - Nonostante i numerosi e ripetuti tentativi di rianimazione, purtroppo Raffaele Mazzola è deceduto. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per le procedure del caso e la Federazione motociclistica italiana ha prontamente annullato la manifestazione". Nell'incidente il papà di Dovizioso ha riportato la frattura di otto costole: niente di grave, ma visto che toccano i polmoni i medici stanno tenendo sotto controllo la situazione a livello polmonare. La gara, riservata agli over 50, era stata anticipata a sabato a a causa delle previsioni meteo che indicavano pioggia e maltempo per domenica.