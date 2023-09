Motocross, il Mondiale sbarca a Maggiora nel weekend

MOTOCROSS

Sul tracciato novarese si potrebbero assegnare i titoli della MXGP e soprattutto della MX2, dove Andrea Adamo è a un passo dal trionfo

© mxgp.com E' tutto pronto a Maggiora per il GP d'Italia di motocross, penultima prova del campionato mondiale 2023. Nel weekend lo storico tracciato novarese del Mottaccio del Balmone potrebbe assegnare sia il titolo della MXGP, sia quello della MX2. L'attesa dei tanti tifosi italiani è tutta proprio per la classe minore, dove Andrea Adamo guida con un buon margine di vantaggio. Il pilota ufficiale Ktm , allievo del grande Antonio Cairoli, oggi team manager della squadra austriaca, potrebbe laurearsi campione con una gara di anticipo se domenica sera dovesse presentarsi con almeno 61 punti sul primo degli inseguitori. Quando sono in palio ancora 120 punti, il siciliano ne ha 48 sul compagno di squadra e figlio d'arte Liam Everts, mentre Jago Geerts e Simon Laengenfelder sono ancora tenuti in corsa solo dall'aritmetica, visto che sono a oltre ottanta lunghezze dal capofila. Insomma, manca davvero poco per tornare ad avere un pilota italiano campione del mondo di motocross.

Vedi anche motocross Bonacorsi: "Vincere l'Europeo era la mia ragione di vita, ora lavorerò duro per il Mondiale" E' ancora superiore, invece, il margine che ha Jorge Prado in MXGP. Lo spagnolo della GasGas si sta difendendo dagli attacchi di Romain Febvre, ma si trova a +67 e solo un clamoroso colpo di scesa potrebbe negargli il meritato trionfo. Di sicuro tutti dovranno vedersela anche con i nostri Mattia Guadagnini, appena rientrato dopo un lungo stop per infortunio, e Alberto Forato, entrambi inseriti nel terzetto tricolore insieme ad Adamo per il Motocross delle Nazioni, in programma a Ernee, l'8 ottobre.

Un weekend da non perdere quello del Maggiora Park, dove le ostilità si apriranno sabato con le prime prove, le gare di qualifica (MX2 alle 15.25 e MXGP alle 16.15), e il paddock show a partire dalle 17, quando gli appassionati potranno incontrare i piloti e assistere alla presentazione della Maglia Azzurra che Adamo, Guadagnini e Forato utilizzeranno al MXoN francese. Il clou, naturalmente sarà domenica, con le due manche per classe: MX2 alle 12.15 e 15.10, MXGP alle 13.15 e 16.10. Le gare saranno precedute alle 11 dalla parata con alcune leggende del motocross mondiale. Tra gli ospiti, è annunciata anche la presenza del principe Emanuele Filiberto di Savoia.