Motocross, Gajser toglie la corona a Cairoli

BIS IRIDATO

Proprio in casa del "nemico" Antonio Cairoli, Tim Gajser si è laureato con un netto anticipo campione del mondo di motocross. Lo sloveno della Honda ha fatto il bis iridato nella MXGP dove, dopo lo stop per infortunio del siciliano di Patti, non ha avuto rivali. A Gajser è bastato il quinto posto nella prima manche del GP di Imola per succedere nell'albo d'oro a Cairoli, presente solo come spettatore e deciso a prendersi la rivincita, e il decimo titolo, il prossimo anno.

Absolute scenes as Gajser steps off his Honda as a three-time FIM Motocross World Champion!#MXGP #MXGPItaly #Motocross pic.twitter.com/c8FbJJ0ykw — MXGP (@mxgp) August 18, 2019