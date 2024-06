Motocross, Cairoli torna in gara: al via del campionato italiano a Ponte a Egola

© instagram

Adesso è anche ufficiale: Antonio Cairoli tornerà in gara e lo farà nel fine settimana a Ponte a Egola, dove è in programma il quarto round del campionato italiano prestige di motocross. Il nove volte campione del mondo porterà in gara il prototipo della nuova Ducati, che già bene ha fatto con in sella Alessandro Lupino. Sarà la prima uscita pubblica del siciliano, che potrebbe tornare nel Mondiale in pianta stabile nel 2025. "L’attesa è finita, si torna dietro al cancello! Stavolta in ROSSO. Ci vediamo a Ponte a Egola 22 & 23 Giugno per il campionato italiano prestige!", ha scritto Cairoli, ritiratosi nel 2021 e poi protagonista solo di qualche sporadica uscita in gara.