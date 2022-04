Motocross, Cairoli torna a correre: debutta in America

Tony Cairoli torna in sella e lo fa in America. Il numero 222, che in inverno aveva dato l'addio al Mondiale MXGP, ha deciso di provare un nuova avventura oltreoceano nel campionato AMA Pro Motocross. Il siciliano lo farà sempre con Ktm guidando l'amata 450 SX-F. Spirito positivo per Cairoli: "È emozionante confermare finalmente che correrò negli Stati Uniti. Guidare e correre in America è qualcosa che ho sempre voluto provare. Mi piace l'aspetto delle piste. Per me non c'è nessuna pressione per le prestazioni e non sto andando lì con la stessa preparazione che avrei avuto per un campionato del mondo, ma lo sto prendendo sul serio e cercherei buoni risultati. So che questo genererà un certo interesse e sarà bello viaggiare, vedere alcuni amici e godermi il mio tempo".

