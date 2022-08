Motocross, anche Cairoli al Nazioni con l'Italia

SQUADRA DEFINITA

Il ct Traversini ha ufficializzato la squadra che dovrà difendere il titolo in Usa: con il siciliano, anche Guadagnini e Adamo

Antonio Cairoli si è ufficialmente ritirato alla fine della scorsa stagione, ma non ha smesso di correre. Lo ha fatto partecipando a qualche gara del National americano e soprattutto lo farà a fine settembre, quando sarà il capitano dell'Italia al Motocross delle Nazioni in programma a RedBud, negli Usa. Troppo ghiotta l'occasione di difendere il numero 1 conquistato lo scorso anno a Mantova. Assieme al siciliano, il ct Thomas Traversini ha deciso di convocare Mattia Guadagnini e Andrea Adamo, con Alberto Forato come riserva.

Una squadra sulla carta molto competitiva, anche se ripetere l'impresa di dodici mesi fa non sarà facile, soprattutto in casa degli americani grandi favoriti. "Abbiamo deciso di scegliere questi piloti perché crediamo il loro 1al 100% e siamo sicuri che otterranno buoni risultati. Antonio è una leggenda e di recente ha mostrato a tutti che è ancora uno dei più veloci al mondo. Mattia è forte e si sta abituando alla 450cc e alla velocità, Andrea è sempre nella Top 10 della MX2 e sono sicuro che farà bene. Voglio anche ringraziare Alberto per averci dato la disponibilità di portarlo come riserva", ha detto Traversini.