Motociclismo, 14enne pilota spagnolo muore a Jerez

25/03/2019

Drmma per il motociclismo spagnolo. Il 14enne Marcos Garrido Beltran è morto in ospedale in seguito a un incidente sul circuito di Jerez, dove partecipava al campionato di Andalusia nella categoria Supersport 300. Il giovanissimo pilota è caduto e poi è stato travolto da un altro concorrente. Inutili i soccorsi. Commosso il saluto sui social di tanti colleghi ben più blasonati, come Marc Marquez, Maverick Vinales o Alvaro Bautista.