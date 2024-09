Minì meglio di Antonelli! Debutto con podio in Formula 2 a Baku

SPRINT RACE

Il vicecampione in carica della terza formula ha esordito nella categoria cadetta con una prova da protagonista

© Getty Images Debutto con podio per Gabriele Minì nella Sprint Race della Formula 2 a Baku! Chiamato da Prema Racing a sostituire OIiver Bearman (impegnato nel GP dell'Azerbaijan con la Haas), il diciannovenne talento palermitano del vivaio Alpine ha fatto sensazione, correndo da protagonista assoluto e chiudendo terzo al termine dei ventuno giri di gara alle spalle del paraguaiano Joshua Dursken (Aix Racing) e dello statunitense Jack Crawford (DAMS), che lo ha battuto allo sprint per soli venti millesimi di secondo. Impresa nell'impresa, Minì ha fatto meglio del suo compagno di squadra per un weekend: nientemeno che Andrea Kimi Antonelli! Il bolognese che nel 2025 correrà nel Mondiale con la Mercedes si è dovuto in questa occasione accontentare del settimo posto.

© Getty Images

Minì e Antonelli puntano ora sulla Feature Race domenicale da 29 giri (otto in più della Sprint) che completa il weekend del dodicesimo appuntamento della Formula 2 in Azerbaijan. Nei piani di Minì c'è già un 2025 a tempo pieno nella serie cadetta, nella quale correrà anche (ha firmato un contratto con Invicta Racing) il piacentino Leonardo Fornaroli che - nell'atto conclusivo della Formula 3 due fine settimana fa a Monza - ha battuto proprio Gabriele nella volata per il titolo.