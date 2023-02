Max Rendina: "Felice di poter prestare l'esperienza maturata in tanti anni"

L'edizione 2023 della prova capitolina è in programma alla fine del mese di luglio

© Rally Roma Capitale

Tradizionale appuntamento di mezza estate, Il Rally di Roma Capitale è ancora lontano diversi mesi (quest'anno è in programma l'ultimo fine settimana di luglio con validità per FIA European Rally Championship e per il campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023) ma intanto il suo ideatore Max Rendina è stato nominato presidente della Commissione sportiva regionale del Lazio.

Novità per gli appassionati di motori del Lazio: di concerto con i presidenti degli Automobile Club del Lazio, la presidentessa dell'Automobile Club Roma Giuseppina Fusco ha nominato Max Rendina - ex pilota e patron del Rally di Roma Capitale - quale nuovo presidente della Commissione sportiva regionale del Lazio.

"Sono onorato di essere stato scelto per ricoprire questo ruolo. Si tratta di una responsabilità molto importante e sono felice di poter prestare l'esperienza maturata in tanti anni in questo settore per far crescere ulteriormente il movimento del motorsport laziale. Ringrazio la dottoressa Fusco e il Comitato regionale per avermi dato fiducia, e sono sicuro che con tutte le Commissioni il dialogo sarà costruttivo e collaborativo fin da subito". (Max Rendina)

La nuova Commissione sportiva regionale del Lazio avrà il compito di collaborare e coordinare le attività delle singole Commissioni sportive degli Automobile Club di Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina e Roma per la promozione e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo dell'automobilismo nel territorio.