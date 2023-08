La Honda si consola a Suzuka: dominio alla 8 Ore motociclistica

ENDURANCE

La Casa di Tokyo piazza quattro team nei primi quattro posti, vincendo con la squadra HRC composta da Vierge, Nagashima e Takahashi. Yamaha e Canepa sfortunati

© Honda Twitter Nell'ennesima domenica disastrosa in MotoGP, la Honda si consola con il dominio nella 8 Ore di Suzuka, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione motociclistica. Nella classica tappa giapponese dell'endurance, giunta alla 44.a edizione, la casa di Tokyo ha piazzato le sue moto ai primi quattro posti, con il successo del team HRC composto da Vierge, Nagashima e Takahashi. La prima moto a non essere una CBR è stata la Suzuki del team Ube. Settima piazza per la Bmw ufficiale di Reiterberger, Mikhalchik e Guarnoni.

Gara sfortunata per la Yamaha, rallentata da un problema tecnico mentre era in lotta per la vittoria con Niccolò Canepa e poi solo 23.a al traguardo. Da segnalare la ventesima piazza dell'Aprilia con il team Tatara e anche Samuele Cavalieri in sella, e il 25° posto del debuttante Christian Napoli con la Yamaha del team Kremer. Vedi anche superbike Superbike: Bautista trionfa in gara-2, cade Razgatlioglu. Secondo posto per Petrucci