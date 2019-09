La F2 si ferma per Hubert, Hamilton duro: "Noi piloti poco apprezzati"

PADDOCK IN LUTTO

Tutto il paddock del circus, comunque, è sotto shock e tra le voci di cordoglio, una si è stagliata su tutte. Forte, dura. E' quella di Lewis Hamilton, che ha voluto ricordare che il "motorsport is dangerous", come amano dire i britannici. "Se anche solo uno di voi che guarda e apprezza il nostro sport pensa per un secondo che quello che facciamo sia sicuro, si sbaglia terribilmente. Tutti questi piloti mettono la loro vita in gioco quando scendono in pista, e le persone dovrebbero apprezzarlo in maniera seria, perché non è apprezzato abbastanza. Né dai fan e neppure dalle persone che lavorano in questo sport. Per quello che mi riguarda, Anthoine è un eroe per aver preso i rischi che si è assunto per rincorrere i propri sogni. Sono davvero triste che ciò sia accaduto. e ora è giusto ricordarlo. Riposa in pace fratello“, le sue parole riportate dal profilo Instagram del camipone inglese.

