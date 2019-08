 Formula 2: spaventoso incidente a Spa, morto il pilota francese Hubert

Tragedia in Formula 2 sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio. Ha perso la vita il 22enne pilota francese Anthoine Hubert, rimasto coinvolto in un terribile incidente in gara 1 con il giapponese Marino Sato e lo statunitense Juan Manuel Correa. Nel velocissimo tratto in salita dell'Eau Rouge-Raidillon, Hubert ha perso il controllo della sua vettura, che ha sbandato sulle barriera e poi è stata centrata in pieno da quella di Correa e tagliata in due. Sul posto immediato l'arrivo delle ambulanze e dei sanitari per soccorrere i piloti coinvolti nell'incidente. Hubert e Correa sono stati trasportati in ospedale mentre Sato è rimasto indenne. Hubert è morto alle ore 18.35 in seguito alle ferite riportare nel terribile impatto. Stabili le condizioni di Correa, sotto osservazione e trasportato all'ospedale di Liegi. La velocità stimata, al momento dell'incidente, era vicina ai 250 km/h.