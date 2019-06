Il tosaerba più veloce al mondo: è record

13/06/2019

Tagliare l'erba la domenica mattina non sarà più noioso. E neanche una cosa lunga perché con l'Honda Mean Mower V2 sarà tutto più... veloce. E addirittura dovrete indossare casco e tuta per sfrecciare sul vostro prato. Scherzi a parte, la casa giapponese ha progettato il tosaerba più veloce al mondo e, insieme al Team Dynamics del campionato britannico turismo, ha fatto la storia. Con il motore del CBR 1000 RR il "trattorino" ha stabilito il Guinnes World Record di accelerazione: da 0 a 100 miglia orarie (161 km/h) in soli 6,29 secondi. Il record è stato realizzato da Jess Hawkins, driver professionista, sul tracciato dell’EuroSpeedway Lausitz, in Germania.



In più il tosaerba riesci a raggiungere la velocità massima di 243 km/h. Una raccomandazione? Assicuratevi di non avere autovelox nel vostro giardino...