Il Team Lucky Explorer di MV Agusta allo Swank Rally

IN SARDEGNA

La squadra varesina al via con i tre Gentlemen Riders con cui correrà alla Dakar: Ottavio Missoni, Cesare Zacchetti e Francesco Catanese

© sportmediaset Dopo la vittoria dell’edizione 2021, il Team Lucky Explorer si appresta a partire per la quarta edizione del raid Swank Rally di Sardegna. Un'edizione che porta con sé già dalle prime battute, numeri da record e grandi attese, con oltre 230 partecipanti iscritti provenienti da tutto il mondo. Il contesto della competizione, che ha preso il via oggi, è la magnifica terra sarda. Ambientazione ideale fatta di sterrati, spettacolari paesaggi, sapori e colori selvatici e genuini; massima esaltazione del mondo off-road.

Al celebre Rally, il Team firmato MV Agusta si presenta capitanato dal Direttore Marketing della casa varesina Filippo Bassoli, affiancato dall'Events Coordinator Alberto De Bernardi e dai 3 Gentlemen Riders con cui il marchio tornerà a splendere in gennaio alla Dakar: Ottavio Missoni, Cesare Zacchetti e Francesco Catanese.

L’occasione è perfetta anche per introdurre il logo Lucky Explorer rivisitato che farà bella mostra sull’abbigliamento tecnico dei piloti protagonisti di questa spettacolare avventura sarda (in collaborazione con il marchio Fuel) e life style (in collaborazione con lo storico brand Robe di Kappa).

Ai cancelli di partenza del Crossodromo della Malpensa, farà la sua apparizione nella serata del prologo, prima dell'imbarco da Genova, la Lucky Explorer 9.5 condotta dall’Ing. Brian Gillen, R&D Director di MV Agusta & CRC. Prossima tappa dell'avventura firmata Lucky Explorer sarà la leggendaria Parigi-Dakar 2023.