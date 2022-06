Hickman è il re del Tourist Trophy dei drammi

Dopo due anni di assenza causa Covid, il Tourist Trophy dell'Isola di Man è tornato a regalare emozioni e drammi. Il re dell'edizione 2022 risponde al nome di Peter Hickman, che ha vinto la gara Senior TT, la più prestigiosa di quelle che si corrono sul Mountain Course, disputata con un giorno di ritardo per il maltempo. Il britannico della Bmw si è imposto anche in Superbike, Superstock e Supertwin per un poker con pochi precedenti.Da segnalare anche i successi di Michael Dunlop (Yamaha) nelle due gare della Supersport. Al via c'era anche il nostro Stefano Bonetti, che ha ottenuto il 23° posto in Superstock con la Bmw. Purtroppo questa edizione del TT è stata funestata da terribili incidenti costati la vita a ben cinque piloti, tre dei quali appartenenti alla categoria dei sidecar (doppietta dei fratelli Birchall).

