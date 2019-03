Formula 2: Ghiotto vince, Schumi jr sesto

31/03/2019

Tutti gli occhi erano puntati su Mick Schumacher, ma il vero protagonista del round d'esordio del campionato di Formula 2 è stato Luca Ghiotto. Dopo aver chiuso al secondo posto la prova d'apertura in Bahrain, il pilota italiano si è migliorato di una posizione nella gara sprint corsa 24 ore dopo sempre sul tracciato del Sakhir. Discreto sesto posto per Schiumi jr, che non ha sfruttato al meglio la possibilità, datagli dal regolamento, di partire dalla pole dopo l'ottava piazza di sabato.