Formula 2: Correa rimane in coma indotto

Rimangono ancora critiche le condizioni di Juan Manuel Correa, lo sfortunato pilota di Formula 2 della Sauber Junior Team rimasto coinvolto nel tragico incidente in cui ha perso la vita Anthoine Hubert il 31 agosto sul circuito di Spa. La famiglia ha, infatti, reso noto che il ragazzo "resta in terapia intensiva in uno stato di coma indotto assistito artificialmente nella respirazione" e che "le gambe verranno operate non appena i polmoni saranno sufficientemente forti". Hubert, schianto mortale

La tendenza al miglioramento, anche se molto piccolo, rimane e questa cosa tiene viva la speranza dei genitori del 20enne pilota americano nato in Ecuador. “Juan Manuel resta in terapia intensiva in uno stato di coma indotto. Sebbene i suoi polmoni abbiano recuperato gradualmente, le funzioni respiratorie continuano a essere assistite da un respiratore e un dispositivo di ossigenazione extracorporea a membrana - recita il bollettino medico - Le ferite alle gambe restano una preoccupazione importante e verranno operate immediatamente una volta che i suoi polmoni saranno sufficientemente forti da reggere l’intervento. Maggiori informazioni verranno fornite quando disponibili”.

