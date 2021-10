Festa Ferrari al debutto nel Dtm: AF Corse vince il titolo dei team

DTM

Successo con Lawson, Cassidy e Albon

Sorriso per la Ferrari. Grazie al terzo posto conquistato da Liam Lawson e il quinto ottenuto da Nick Cassidy al termine della prima gara dell’ultimo round del DTM, sul circuito cittadino del Norisring, Red Bull AlphaTauri AF Corse si laurea campione tra le squadre con una gara di anticipo, nella stagione di esordio nella serie tedesca.

Il titolo è giunto al termine di una gara emozionante, non priva di colpi di scena, che ha visto le Ferrari 488 GT3 Evo 2020 protagoniste durante tutti i 55 minuti di gara previsti. Lawson, che comanda la classifica provvisoria con 224 punti contro i 206 di Kelvin Van der Linde e i 205 di Maximilian Götz - vincitore della gara odierna - si è presentato a Norimberga dopo essersi aggiudicato matematicamente il titolo “Junior”. Per AF Corse l'alloro tra le squadre nel DTM rappresenta il giusto riconoscimento per una stagione eccellente, in un campionato equilibrato e competitivo come quello tedesco. La compagine piacentina, con 364 punti e un vantaggio di 82 punti sulla seconda, ha raccolto 4 vittorie, 14 podi e 4 pole position.

Soddisfazione per Antonello Coletta, Head Of Attività Sportive GT: “Siamo felici di aver vinto per la prima volta un titolo nel DTM al termine di una stagione davvero interessante per noi. Questa serie è altamente spettacolare e AF Corse ha dimostrato di sapersi calare in una realtà nuova con la consueta professionalità e competitività. Il risultato di odierno ci soddisfa ma siamo ambiziosi e per questo motivo rimaniamo concentrati e motivati per completare una grande annata con la gara di domani”.

Orgoglioso anche Amato Ferrari, AF Corse Team Owner: “È stata una stagione esaltante e manca ancora un ultimo tassello che speriamo di aggiungere domani per definirla unica. Questo fantastico programma è nato molto a ridosso dell’inizio della stagione ma, sin dall’esordio vincente sul circuito di casa, abbiamo dimostrato che la sinergia tra Red Bull AlphaTauri AF Corse e Ferrari fosse competitiva e in grado di regalare soddisfazioni a tutti. Non possiamo che essere felici di aver vinto il titolo team anche se i nostri sforzi sono tesi a raggiungere nella gara di domani l’obiettivo principale, ossia il titolo piloti con Liam Lawson”.