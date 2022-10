Ferrari, la Hypercar per Le Mans è pronta a svelarsi

© ufficio-stampa

La Ferrari Hypercar per Le Mans è in arrivo. Il conto alla rovescia sta per terminare e l’appuntamento con la storia, rappresentato dalla prima apparizione pubblica della LMH (di cui è stata mostrata un'immagine "camuffata" in pista), è fissato per il primo pomeriggio di domenica 30 ottobre, nella settimana delle Finali Mondiali, quando il prototipo imboccherà la pit-lane di Imola e, idealmente, accompagnerà tutti i presenti in un viaggio nel futuro.