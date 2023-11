David Castera: "Sarà la Dakar più dura da quando corriamo in Arabia Saudita"

RALLY AVVENTURA

Presentata online la prossima edizione del rally marathon che marcia verso il mezzo secolo di vita

© Getty Images Prenderà il via il 5 gennaio 2024 la quarantaseiesima edizione della "Dakar", la quinta ad avere per teatro d'operazioni l'Arabia Saudita e in particolare il temutissimo "Empty Quarter": il deserto di Rub' al Khali. Partenza il primo venerdì del nuovo anno appunto da Al Ula, arrivo esattamente due settimane più tardi (venerdì 19) a Yanbu, sulla costa del Mar Rosso, al capolinea di un itinerario di gara da 7891 chilometri, 4727 dei quali di prove speciali cronometrate. La Dakar 2024 è stata presentata online. Pezzo forte del lancio la 48 H Chrono Stage, una sorta di "gara nella gara", verosimilmente destinata a fare selezione nel parco partenti, con un massimo di quattro ore di sosta al termine della prima semitappa e l'obbligo di rimettersi in marcia entro le sette del mattino della seconda giornata.

© Getty Images

La tappa marathon farà anche da spartiacque tra protagonisti e comprimari, restringendo il campo degli equipaggi in lizza per la vittoria finale. In palio c'è la successione al trono di Nasser Al-Attiyah e di Kevin Benavides che poco più di dieci mesi fa si sono aggiudicato il successo nell'edizione più recente del rally: il principe qatariota per la quinta volta nell'arco di nove anni (le ultime tre con Toyota) tra le auto, lo specialista argentino tra le moto per la seconda volta negli ultimi tre anni: 2021 con Honda, 2023 con KTM.

© Getty Images

"Ci siamo presi la responsabilità di rendere la quinta edizione dell'Arabia Saudita la più dura da quando la corsa è arrivata in Medio Oriente", ha avvertito il direttore del rally, David Castera. Ammonta a 354 il numero degli iscritti alla Dakar 2024, round inaugurale della terza stagione del Campionato del Mondo Rally-Raid (W2RC): 137 moto e 10 quad in gara FIM, 72 vetture Ultimate (T1 e T2), 42 vetture Challenger (T3), 36 SSV (T4) e 46 Trucks (T5). A completare il menu di un evento proiettato nel futuro ma che non dimentica le sue radici e anzi rende loro omaggio, la quarta edizione della Dakar Classic, prova di regolarità per vetture che hanno appunto fatto la storia nella Dakar delle origini (in terra d'Africa), si svolgerà su una distanza di 7366 chilometri, 3586 dei quali di prove speciali.